Потеря Покровска Донецкой области может стать критическим ударом по украинской сталелитейной промышленности. В городе добывают большую часть угля, используемого для сталелитейной и чугунолитейной промышленности страны.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Металлургия — второй по размену сектор экономики Украины, хотя производство в ней упало ниже трети от довоенного уровня.

Уголь, в том числе из Покровска, необходим для производства чугуна, который питает большинство старых сталелитейных печей Украины и значительную часть ее промышленного экспорта.

"Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень, очень важная часть экономики", — сказал Станислав Зинченко, генеральный директор консалтинговой компании GMK Center.

Без дешевого коксующегося угля Украине придется больше закупать импортный.

"Это будет означать еще больше трудностей в конкуренции на мировом рынке стали, который и так лихорадит из-за огромных китайских избыточных мощностей и тонкой маржи... У украинских сталелитейщиков нет такой нормы прибыли, которая позволила бы им платить больше, поэтому производителям придется ограничивать экспорт", — говорится в статье.

Напомним, в сентябре президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков тоже говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.

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