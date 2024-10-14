Северная Корея обвинила Южную в запуске дронов с листовками в сторону Пхеньяна и пригрозила "ужасной катастрофой".

Об этом сообщает агентство "Ренхап".

Сестра Ким Чен Ына заявляет, что артиллерийским корпусам КНДР около границы отдан приказ полностью подготовиться к стрельбе, и Пхеньян готов предпринять "решительные ответные действия" в случае, если беспилотники снова будут запущены.

Южная Корея не подтверждает запуск дронов. И говорит о подготовке КНДР к подрыву дорог на границе. По их оценке, это может произойти уже сегодня.

"Если Северная Корея предпримет провокацию, мы примем решительные ответные меры, используя наше право на самооборону", – заявили в Сеуле.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме ожидают, что КНДР может начать боевые действия в октябре. По информации NBC News, это может произойти по просьбе Путина накануне выборов президента США.

Как сообщили телеканалу несколько высокопоставленных американских чиновников, "октябрьский план" имеет целью помочь вернуться в Белый дом Дональду Трампу.