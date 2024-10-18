Около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут воевать против Украины с 1 ноября - Буданов
Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в России и будут готовы воевать против Украины уже с 1 ноября.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов изданию The War Zone.
По данным главы ГУР, северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами.
Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные - неясно.
"Сейчас у нас нет полной картины", - сказал Буданов.
Напомним, в НАТО пока не подтверждают информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины.
Между тем накануне президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.
Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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