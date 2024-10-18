Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в России и будут готовы воевать против Украины уже с 1 ноября.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов изданию The War Zone.

По данным главы ГУР, северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами.

Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные - неясно.

"Сейчас у нас нет полной картины", - сказал Буданов.

Напомним, в НАТО пока не подтверждают информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины.

Между тем накануне президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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