В Соединённых Штатах не исключают, что в случае победы на выборах Камалы Харрис Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

При этом собеседник издания отметил, что по итогам переговоров лидеров США, Британии, Франции и Германии "требования Киева к своим главным западным союзникам порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином".

"Это амбициозный план, который затрагивает сложные вопросы, по которым не предполагается спонтанного совпадения взглядов", – резюмирует дипломат.

В настоящее время "четверо лидеров стремятся скоординировать свои ответы на "план победы" президента Украины Владимира Зеленского, пишет Le Monde.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция поддерживает "план победы" Зеленского и открыта для идеи приглашения Украины в НАТО.

"На каждом этапе борьбы Украины мы должны оказывать поддержку для того, чтобы она могла противостоять агрессору. И в тот момент, когда она (Банковая - Ред.) решит и как она это решит, можно открыть переговоры о мире", – сказал французский дипломат.

На фоне этого в Нидерландах потребовали от Украины борьбы с коррупцией для вступления в Альянс.

Так, министр обороны Рубен Брекельманс сказал, что "чёткие критерии" вступления Украины ещё предстоит согласовать внутри НАТО.