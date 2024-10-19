В Нидерландах потребовали от Украины борьбы с коррупцией, если она хочет вступить в НАТО.

Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

По его словам, страны Альянса должны будут обсудить условия получения Украиной приглашения о членстве, и в НАТО существуют "очень разные мнения" по этому вопросу.

Брекельманс сказал, что "чёткие критерии" вступления Украины ещё нужно будет согласовать внутри НАТО.

Отвечая на вопрос о том, какие критерии это могут быть, Брекельманс упомянул борьбу с коррупцией.

"Если вы хотите модернизировать украинские вооружённые силы и привлечь другие страны, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, которого добиваются украинцы в этом измерении", — сказал он.

Напомним, приглашение в Альянс является первым пунктом "плана победы" Зеленского. Но пока ключевые страны НАТО выступают против этого.

"Я не вижу изменений (в позициях крупных стран, в том числе США - ред.)<...> Некоторые решения не будут приняты в первый же день начала работы новой американской администрации <...> На отдельные решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции", — заявил один из дипломатов НАТО.

Ранее мы писали, зачем президент представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.