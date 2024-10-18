Владимир Зеленский заявил, что Берлин выступает против приглашения Киева в Североатлантический альянс.

Об этом президент Украины сообщин в эфире национального телемарафона

"Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остаётся у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были", – сказал Зеленский.

Верховный главнокомандующий добавил, что Германия также всё ещё не соглашается предоставить Украине дальнобойное оружие.

Напомним, сегодня в Bild писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты "плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта с РФ.

Ранее в статье New York Times говорилось, что поддержка Украины привела к падению промышленности в Германии и обрушила рейтинги Шольца.

Тем временем, война в Украине продолжается 968-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 18 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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