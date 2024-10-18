Владимир Зеленский и его ближайшее окружение "впали в отчаяние" из-за нежелания партнеров из стран Запада приглашать Украину в НАТО. Поэтому и активизировалось обсуждение темы восстановления ядерного потенциала Украины.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в органах безопасности Украины.

"Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-другому. Это экзистенциальный конфликт для Украины, чего, похоже, до сих пор не понимают на Западе", - сказал собеседник издания.

Другие источники утверждают, что "хотя в украинских заявлениях присутствует элемент позерства и балансирования на грани войны, к ним все равно следует относиться серьезно".

При этом опрошенные The Telegraph аналитики считают, что ядерное оружие - это "не волшебная палочка", и оно не помогло бы Украине избежать вторжения РФ, а только повысило бы риск ядерной войны, а также усложнило бы переговоры о членстве в НАТО в будущем.

Напомним, вчера немецкий таблоид Bild написал, что власти Украины рассматривают, как можно восстановить ядерный потенциал страны и получить ядерное оружие. В украинском МИД официально опровергли сообщение Bild.

Зачем президент представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины, мы анализировали в отдельном материале.