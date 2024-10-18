На Западе после презентации Владимиром Зеленским "плана победы" комментируют перспективы вступления Украины в НАТО.

Белый дом в очередной раз заявил, что консенсуса о приглашении страны а Альянс нет.

"Среди союзников по НАТО идет дискуссия о приглашении. На данный момент нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО в середине июля все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому вопрос в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - заявил на брифинге представитель администрации Джо Байдена. Его слова приводит сайт Белого дома.

О том, что среди союзников нет согласия по поводу "плана победы "Зеленского и приглашения Украины НАТО, заявил и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск считает, что, собственно, главный пункт плана один - именно касающийся приглашения в блок.

"Я бы не сказал, чтобы [среди лидеров стран ЕС] была полная гармония в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового. Вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии. На самом деле, этот план содержит лишь один главный тезис - перспективу членства в НАТО", - заявил Туск.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты "плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны, о чем пишет Bild.

Выступая в Брюсселе, канцлер заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на недавний саммит в Вашингтоне, на котором не был достигнут консенсус по этому вопросу: против выступали США и ФРГ.

"В резолюции подчёркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приёма. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности", - напоминает Bild.

Наконец, в Венгрии "план победы" назвали "кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны" и призвали НАТО ограничиться "дипломатическими средствами".

"Венгрия не поддерживает этот план. Он направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран НАТО, что совершенно неприемлемо для Венгрии. Вместо этого Европейский союз и все государства-члены должны придерживаться мирной стратегии, сосредоточившись на использовании дипломатических средств, а не на отправке оружия и дальнейшей эскалации", - заявил советник премьера Венгрии Балаж Орбан журналистам в Брюсселе.

Напомним, приглашение в НАТО - первый пункт "плана победы" Зеленского, который мы анализировали в отдельном материале.

Между тем западная пресса пишет, что Зеленский пытается продать свой "план победы" европейским лидерам, но неясно, примут ли они его.