Владимир Зеленский пытается продать свой "план победы" европейским лидерам, но неясно, примут ли они его, пишет New York Times.

"Западные союзники опасаются, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, и отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия, заявили украинские официальные лица.

Западные союзники также не желают позволять Украине вступать в НАТО, пока продолжается война, чтобы это не втянуло их в крупнейший сухопутный конфликт в Европе с 1945 года. И хотя союзники, включая США, продолжали обещать Украине дальнейшую военную помощь, лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, столкнулись с давлением общественности, требующей сократить помощь своих стран Украине на этом этапе конфликта", - говорится в статье.

В другой статье издание пишет на тему "дальнобоя", что Байден отказал Украине в использовании американских ракет по целям в России из-за дефицита ATACMS.

"Относительная нехватка ATACMS американского производства – одна из причин, по которой президент Байден ответил отказом на просьбы Украины использовать это оружие для нанесения ударов по территории России. Чиновники Пентагона говорят, что они просто не могут поставлять больше таких систем в Украину, не задействовав запасы, зарезервированные американскими войсками для использования в возможных конфликтах на Ближнем Востоке и в Азии", – пишет NYT.

Также NYT пишет, что чиновники Министерства обороны обеспокоены тем, что конфликты на Ближнем Востоке и в Украине отвлекут ресурсы от Тихоокеанского региона, куда военные пытаются переключить большую часть своего внимания - в случае, если Китай вторгнется на Тайвань или спор за территорию в Южно-Китайском море приведет к чему-то большему.

Ранее эксперт прогнозировал, что провал "плана победы" станет для Зеленского Голгофой.