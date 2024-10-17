Позиции крупных стран-участниц НАТО по поводу членства Украины в Альянсе не изменились, решение на этот счёт не будет единомоментно принято новой американской администрацией.

Об этом пишет газета The Washington Post.

"Я не вижу изменений (в позициях крупных стран, в том числе США - ред.)<...> Некоторые решения не будут приняты в первый же день начала работы новой американской администрации <...> На отдельные решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции", – приводит газета слова неназванного дипломата НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский отправлялся на встречу министров обороны стран НАТО чтобы поделится "планом победы" над РФ.

Встреча проходила в Брюсселе, где президент также был намерен встретиться с главами ряда государств и правительств ЕС.

Ранее стало известно, что Альянс не может поддержать все пункты "плана победы" Зеленского.

"Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты", – сказал новый генсек НАТО Рютте.