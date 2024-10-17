Из-за недостатка опытных украинских пилотов со знанием английского языка США хотят обучать на истребителях F-16 молодых курсантов. Американцы считают, что молодые курсанты будут более открыты к обучению по западному образцу.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Из-за обучения курсантов вместо опытных пилотов сроки, когда Украина получит полную эскадрилью из 20 западных самолетов и 40 пилотов, могут отодвинуться на многие месяцы. В итоге техника и обученные специалисты попадут в ВСУ вряд ли раньше весны-лета 2025 года.

Новички должны будут провести год, обучаясь в Великобритании и Франции, прежде чем перейдут к практике полетов на F-16 в Аризоне и Румынии. Опытные пилоты могут пропустить базовую летную подготовку.

По данным издания, в последнее время американский обучающий курс стал предметом дискуссий, особенно после потери одного F-16 в августе.

Украинские стажеры испытывали трудности с некоторыми аспектами обучения и английским языком. Также некоторые украинские пилоты уже с опытом боевых полетов на советских МиГах "сопротивлялись американским методам обучения". Напряженность возникла, потому что у инструкторов НАТО есть свои устоявшиеся способы работы, но украинцы часто имеют больше боевого опыта.

В прошлом году западная пресса писала, что вообще главной проблемой обучения украинских военных на Западе неожиданно стала нехватка компетентных переводчиков.

Также зарубежные СМИ заявляли, что украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО.