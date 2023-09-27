Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. Об этом пишет французская газета Le Monde.

"Украинские бойцы, отправленные изучать методы ведения войны в Великобританию, Испанию, Германию или Польшу, признаются в своем разочаровании", - пишет издание.

По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Наиболее плачевная ситуация с аэроразведкой дронами – инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, хотя война беспилотниками – неотъемлемая часть боевых действий в Украине.

Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится, что на подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени". Кроме того, издание отмечает, что переданное западное оружие иногда не справляется с постоянным использованием.

Накануне в Пентагоне сообщили, что за весь период полномасштабной войны в США и Европе обучили более 84 000 украинских военных.

Война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.