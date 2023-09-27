В среду, 27 сентября, в Украине идет 581-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

27 сентября

23.55 В сторону Одесской области летят "Шахеды", предупреждают Воздушные силы.

Тревога в регионе уже объявлена.

23.52 В результате удара по Херсону погиб мужчина.

Об этом сообщил руководитель ОВА Прокудин.

Еще один человек, по его словам, ранен, ему оказали помощь на месте.

Кроме того, как сообщил руководитель Бериславской РВА Литвинов, российские войска примерно в 22:50 нанесли авиаудары по Николаевке в Херсонской области.

По предварительной информации, погибших и раненых нет.

23.39 В результате автокатастрофы в Киевской области погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажир и ребенок.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Сообщается, что водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

23.29 Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в очередной скандал из-за высказываний о женщинах.

"Что хочется сделать с этими созданиями? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, дальше хочется придушить на хрен просто. И после этого года три не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, попыткой не пускать и так далее", – сказал Арестович.

Арестович прокомментировал скандал с иронией.

"Готовим эфир с Юрием Романенко: "Арестович и женщины". Но есть загвоздка – нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире", – написал он.

23.06 Тревога распространилась на Одесскую и Винницкую область.

Мониторинговые паблики пишут, что в их сторону полетели "Шахеды" из Николаевской области.

23.05 Вчерашний взрыв газопровода в Полтавской области был диверсией.

Об этом пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники.

"По предварительной информации с места взрыва (на видео) имела место диверсия, подрыв газопровода радиоуправляемым взрывным устройством", – сообщил он.

По словам Мосийчука, перед взрывом в районе теракта на низкой высоте был замечен российский разведывательный дрон.

"Как отмечают специалисты с места теракта, на 99% способ подрыва совпадает с тем, который уже был задействован при диверсии за полгода до широкомасштабного вторжения на этом же газопроводе в нескольких километрах от нынешнего места подрыва", – пишет экс-нардеп.

Он считает, что диверсия на газопроводе, скорее всего, связана с заявлением о том, что этой зимой Украина обойдется газом собственной добычи.

Напомним, вчера ГСЧС сообщала, что в Полтавской области произошла разгерметизация подземного газопровода.

22.57 В Украине рассматривают вопрос регулирования Телеграм-каналов, заявила глава Нацсовета по ТВ Ольга Герасимьюк. Она заявила, что Телеграм-каналы "используют для пропаганды россияне".

"Телеграмм – это очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас так распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно", - сказала Герасимьюк.

Напомним, о регулировании телеграмма ранее заявлял экс-министр культуры Александр Ткаченко. Но тема развитие не получила.

22.51 Российские и украинские телеграмм-каналы публикуют видео российского удара по зерновому терминалу "Нибулон".

22.35 Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

1. Рассказал о совещании с военными, где докладывали о российских обстрелах; отдельная тема – постоянные обстрелы Херсона. По его словам, Украине нужно больше защиты от российских ракет.

2. Сообщил о принятии грамот от послов семи стран, в том числе Великобритании.

3. Рассказал о совещаниях по планам работы на ближайшие месяцы по усилению обороны.

22.03 Глава Херсонской области Александр Прокудин подтвердил массированный обстрел города.

При этом предупредил о возможности ракетного удара.

21.57 Паблики Херсона пишут об артобстреле города.

21.47 В Николаеве взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о ракетах в сторону города.

Мэр Николаева Сенкевич предупреждает, что ничего писать нельзя, как и "сообщать места".

21.17 Сообщают о взрывах в Херсоне.

20.35 Севастопольский "губернатор" Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе.

Местные паблики до этого писали о работе ПВО. О прилётах не сообщалось.

20.07 Над Николаевом сбили беспилотник, сообщил глава региона Ким. Тревога в городе не объявлялась.

20.07 В Севастополе объявлена воздушная тревога. Перекрыто движение по Крымскому мосту.

Российские военные паблики пишут о возможном ракетной атаке с украинских самолётов.

19.38 Анализируем итоги дня.

19.35 Силы обороны за прошедшие сутки имели успех вблизи поселков Клещеевка, Отрадовка и Шумы на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

19.26 США и Украина договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Соответствующий меморандум подписали представители Министерства обороны США и НАБУ, говорится на странице бюро в Фейсбуке.

"Обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, - главная цель меморандума, который подписали сегодня директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов", – сообщает агентство.

По данным НАБУ, с 18 октября Сторч будет контролировать поступление помощи, которую Вашингтон направляет Киеву, и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Госдепартаментом США.

19.08 Свежая вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло 14 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Григорьевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Ровнополя.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 44 авиаудара, совершила 27 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов. ПВО уничтожила 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

19.02 ГБР установило, что бывший военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для уклонистов.

В частности, в кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведении операции. На основании этого ВВК принимала нужное для уклонения от мобилизации заключение.

Эта схема была обнаружена во время расследования производства по бывшему запорожскому военкому, подозреваемому в организации схемы обогащения для своего окружения и помощи уголовным элементам скрываться от суда.

Установлено, что военком и его подельники успели предоставить "услуги" по меньшей мере 40 лицам, которым теперь придется доказать свои заболевания повторным ВВК.

18.53 Правительство назначило трех новых замов министра обороны, сообщил его представитель в парламенте Тарас Мельничук.

Замами Умерова стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко (последняя – замом по цифровизации).

18.41 Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО.

Об этом пишет Le Monde.

По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Наиболее плачевна ситуация с аэроразведкой дронами: инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, хотя война беспилотниками – неотъемлемая часть боевых действий в Украине.

18.26 Парламент Болгарии проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украине.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Дебаты продолжались более трех часов, начиная с открытого заседания, а затем перейдя за закрытую дверь, чтобы выслушать главнокомандующего адмирала Эмиля Ефтимова и заместителя командующего ВВС бригадного генерала Петьо Мирчева.

Решение предполагает, что Болгария поставит Украине ракеты С-300, а не всю ракетную систему.

"Журналистам пришлось услышать от депутата от ГНС Деляна Пеевского, что было одобрено решение, против которого выступила прокремлевская партия "Возрождение", а Болгарская социалистическая партия покинула палату во время закрытой части заседания", - говорится в материале.

Во время открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, но которые даже производитель не смог отремонтировать, поскольку они слишком стары.

Гаджев заверил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, минимально и никоим образом не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии.

Дополнительным преимуществом стало то, что для болгарских военнослужащих был исключен риск хранения таких непригодных боеприпасов. Он также добавил, что государству следует сосредоточиться на приобретении новых зенитно-ракетных комплексов.

17.46 Планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий РФ, заявил первый замглавы Минобороны Александр Павлюк.

"Это задача каждого мужчины - защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым. Мы делаем максимально всё, чтобы чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте", - отметил он.

17.40 На подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "некоторых" военных аналитиков.

Например, украинские артиллеристы прошли всего пятинедельную подготовку на Panzerhaubitze, тогда как немецкие операторы обычно обучаются в течение четырех месяцев.

Также переданное западное оружие иногда не справляется с постоянным использованием. Оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки.

Еще одним из уроков войны в Украине стала важность возможности проводить ремонтные работы прямо на поле боя.

WSJ пишет, что война в Украине – "это также гигантская ярмарка вооружений". Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий "могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед".

Участники крупной выставки оружия в Лондоне в этом месяце рассказали, что их часто спрашивали о характеристиках их оружия в Украине. Эта война позволила многим возродить производство и получить заказы.

В 2022 году глобальные военные расходы росли восьмой год подряд и увеличились до рекордного уровня в 2,24 триллиона долларов.

17.25 Абитуриенты с захваченных россиянами территорий смогут в следующем году поступить в украинские вузы по собеседованию, без прохождения национального мультипредметного теста.

Об этом сообщил замминистра образования Михаил Винницкий в ходе брифинга.

Для поступления по льготам абитуриенты должны обратиться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

16.23 Поступает все больше сообщений от украинских военных о возвращении "вагнеровцев" под Бахмут.

"Бывшие военнослужащие ЧВК "Вагнер" сейчас действительно присутствуют на территории восточной группировки войск. Они участвуют в боевых действиях. В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря. Сейчас их расформировывают. Эти военнослужащие поступают в различные подразделения — часть из них отправляется в Африку, некоторые переподписывают контракты с Минобороны ВС РФ и участвуют [в войне] на различных должностях, в частности, на инструкторских", — сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его оценке, сейчас наемники не несут такой угрозы, как год назад.

16.14 В "ДНР" в последнее время массово выносят "приговоры" украинским военным.

Вот некоторые примеры.

Сегодня Следком РФ заявил, что "верховный суд ДНР" "приговорил" к 22 годам тюремного заключения старшего солдата "Азова" Эдуарда Варбанского. Его обвинили в "многочисленных минометных обстрелах жилых кварталов" села Бердянское, что находится в восточном пригороде Мариуполя. Его взяли в плен в мае 2022 года.

Вчера был "вынесен приговор" военнослужащему Ярославу Бучковскому. Его обвинили в расстреле двоих мирных жителей в Мариуполе 28 марта 2022 года. Ему "назначили" 25 лет колонии строгого режима.

Ранее на неделе военному 23-го отряда морской охраны Госпогранслужбы старшему наводчику на корабле Денису Гангале "дали" пожизненное за якобы расстрел трех мирных жителей в Мариуполе, которые выезжали на автомобилях из города в период с 15 до 30 марта.

Военнослужащему воинской части А-1035 (74-го отдельного разведывательного батальона) старшему сержанту Виталию Катраничу "назначили" 24 года тюрьмы по обвинению в убийстве мирного жителя Мариуполя. Якобы гражданский житель пришел на позицию ВСУ и попросил зарядить телефон, но его убили за посещение аннексированного Крыма.

Военным 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ командиру 2-й роты Андрею Каменеву, командиру 2-го отделения 3-го взвода 2-й роты Антону Ливерчуку, гранатометчику Юрию Кучерявенко, начальнику контрольно-технического пункта Сергею Грициву "дали" по 26 и 27 лет колонии по обвинению в убийстве мирного жителя на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича 10 апреля 2022 года.

Такие "приговоры" в "ДНР" выписывают постоянно, перечисленные далеко не полный список за эту неделю.

А сегодня в Ростове-на-Дону начат очередной "суд" над "азовцами", которым грозит пожизненное заключение. Их обвиняют в "насильственном захвате власти" и "участии в террористической организации".

15.02 РФ начала строительство на оккупированной территории Украины новой железнодорожной ветки, которая должна соединить Россию с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Начато строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус, сообщает советник мэра Мариуполя Андрющенко.

В случае завершения работ это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - комментирует Андрющенко.

Текущее железнодорожное сообщение из Волоновахи идет на запад через Розовку - Мелитополь в Крым, а на север – на Донецк.

14.40 Паблики сообщают о взрыве в Константиновке.

14.38 Украина хочет получить от Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по объектам в России, Иране и Сирии, где производят "Шахеды".

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ, который Киев направил партнерам.

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", - предлагает Киев.

Украина заявляет, что "Шахеды" имеют 52 европейских компонента пяти компаний со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше. При этом почти весь импорт в Иран идет из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Согласно документу, Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода с доставкой в российский порт Новороссийск. Также производство дронов перемещается в российский Татарстан.

В документе говорится, что иранское правительство пытается "отстраниться от поставок оружия России" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его применения на Украине".

14.05 В ЕС обсуждают продление программы помощи украинским беженцам до марта 2025 года, сообщает BILD.

Ранее об этом сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Текущая программа заканчивается через полгода - в марте 2024 года.

Обсуждение ведется на уровне министров внутренних дел стран ЕС, а решение должно быть принято единогласно. Представитель Германии уже поддержала продление.

Ожидается, что обсуждение состоится сегодня.

13.45 Воздушные силы показали, как украинские пилоты обучаются пилотированию на F-16.

Это пилоты, которые остались в Украине. В свободное от войны время они знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии в составе пары, звена, эскадрильи.

Программа имитирует территорию Украины.

13.10 Министры сельского хозяйства Украины и Польши провели "хороший разговор" касательно экспорта зерна, сообщает польская сторона.

"Это был хороший разговор, который поможет разобраться в вопросах, связанных с украинским зерном, и погасить эмоциональные высказывания", - заявил министр Роберт Телус.

Обсуждали, в частности, украинскую инициативу ввести правительственную процедуру лицензирования экспортеров. Варшава пока изучает вопрос, стороны договорились вернуться к нему через неделю, сообщает украинское Министерство.

Также заканчивается обсуждение с Литвой переноса контроля над зерном с польской границы в литовские порты. Украина предлагает использовать такой же механизм и в случае с немецкими портами.

Роберт Телус попросил Украину отозвать иск в ВТО. Николай Сольский пообещал обсудить это с министром экономики.

12.27 СБУ сообщила о подозрении известному украинскому адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в назначенное россиянами "правительство Херсонской области".

Также он "баллотировался" от "Единой России" на российских "выборах" на захваченной территории.

Рыбина обвинили по ч. 5 ст. 111-1 УКУ - коллаборационная деятельность.

12.22 "Вагнеровцы" вернулись в район Бахмута, рассказали украинские военные CNN.

"Да, Вагнер тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", - рассказал военный с позывным Грув.

По его мнению, их присутствием РФ пытается отчасти компенсировать нехватку кадров.

12.08 В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

11.29 МИД РФ обвинил Британию и США в подготовке удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе.

"Атака на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации с американскими и британскими специалистами", - заявила спикера ведомства Захарова

11.05 Появилось новое видео с живым командующим ЧФ РФ Соколовым.

Говорит, флот "успешно выполняет задачи, поставленные командованием".

Видео снято сегодня во время награждения футбольной команды "Черноморец", занявшей призовое место в чемпионате Вооружённых сил России.

11.00 Министр обороны Умеров не стал подтверждать гибель командующего ЧФ РФ Соколова.

На прямой вопрос ведущей CNN, жив ли Соколов, министр ответил:

"Во-первых он на нашей оккупированной территории, он не должен быть там вообще. Поэтому если он мертв, то это хорошие новости для всех, что мы продолжаем освобождать нашу территорию".

10.40 Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от российских ударов, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угроз. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита - ПВО, так это и пассивная - инженерные укрепления", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что энергетики постоянно находятся в координации с чиновниками и Генштабом.

10.33 По Бериславу опять ударили авиабомбами, сообщает Херсонская ОВА.

Четыре снаряда сбросили на жилые дома. Также повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

Обошлось без жертв.

Отметим, что удары авиабомбами по Херсонской области в целом и по Бериславу в частности заметно участились в последнее время.

10.20 Зеленский подписал закон №9185, который позволяет заменять тюремное заключение на пробацию по многим видам преступлений.

Пробация не предусматривает изоляции от общества и может длиться от года до пяти лет (одного-двух лет для несовершеннолетних).

Она состоит в ограничении прав и свобод осужденного "с применением надзорных и социально-воспитательных мер" по месту его жительства (в том числе с ношением электронного браслета).

Как пишет "Суспільне", закон вводит пробацию как альтернативный тюрьме способ наказания по всем преступлениям, которые указаны в Особой части УК, куда, например, входят убийства или изнасилования.

Это не исключает тюремного заключения, но дает судье право выбора между тюрьмой и пробационным надзором - везде, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

Цель новации - оптимизировать работу СИЗО во время военного положения, в том числе освободив их для военнопленных.

09.30 Мэр Варшавы осудил слова Зеленского, сказанные на Генассамблее ООН в адрес Польши.

"Это была очень печальная ситуация. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. Он увлекся. Он не должен был говорить такие слова", - заявил Рафал Тшасковский в эфире Polsat News.

Он добавил, что власти Украины совершают ошибку, если намерены искать союзников помимо Польши, более близких к себе.

При этом Тшасковский раскритиковал и позицию властей Польши.

"Мы были ценным союзником. Все это было потрачено впустую и положено исключительно на алтарь предвыборной кампании. Потому что ПиС заявила, что если она нападет на Украину, то, возможно, получит несколько электоральных очков среди тех, кто разочарован тем, что происходит. Зерновой вопрос можно было бы решить спокойно, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной", - сказал мэр Варшавы, который представляет "Гражданскую платформу" Дональда Туска.

Напомним, Зеленский с трибуны ООН сказал: "Вызывает тревогу то, как некоторые из наших друзей в Европе играют в солидарность в политическом театре, снимая триллеры с зерном. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

09.15 В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день защитников и защитниц и впервые - минутой молчания.

"9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Пусть это станет нашей новой традицией", - написал президент Зеленский.

08.50 "Институт изучения войны" (США) пишет, что россияне могли с беспилотника уничтожить украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

Об этом вчера заявляло минобороны РФ. "Институт" смог геолоцировать распространенные ведомством кадры поражения самолета.

В Украине прилета по Кульбакино не подтверждали. Заявлялось, что удар был по объекту инфраструктуры на окраине Николаева.

08.17 В Белом доме не смогли подтвердить гибели командующего Черноморского флота Виктора Соколова.

"Мы видели отчеты и, конечно, мы знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать", - заявила представитель администрации Карин Жан-Пьер, говоря о кадрах российского минобороны, где появляется Соколов.

О гибели адмирала в ходе ракетного удара ВСУ по Севастополю заявили Силы спецопераций Украины. Но вчера на коллегии МО РФ показали, что Соколов присутствует по видеосвязи.

07.49 Министр обороны Умеров заявил, что Украина "будет отвечать" на новые атаки по энергетике РФ.

В комментарии CNN он заявил, что зимой Москва будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать", – добавил Умеров.

Ранее СМИ со ссылкой на СБУ заявили об ударе украинского дрона по подстанции в Курской области.

07.40 Ночью силы РФ нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии россияне ударили по Мировской громаде и самому Никополю.

Пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Загорелось двухэтажное здание. Огонь спасатели потушили.

Повреждено частное предприятие, четыре хозяйственные постройки, одна – уничтожена до основания. От удара пострадали шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

07.35 Возможны пуски управляемых авиабомб в направлении Херсона, сообщают в Херсонской ОВА.

07.30 Тревога в ряде областей.

Силы обороны юга Украины сообщают, что тревога в Николаевской и Херсонской области связана с активностью вражеской тактической авиации.