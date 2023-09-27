На подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "некоторых" военных аналитиков.

Например, украинские артиллеристы прошли всего пятинедельную подготовку на Panzerhaubitze, тогда как немецкие операторы обычно обучаются в течение четырех месяцев.

Также переданное западное оружие иногда не справляется с постоянным использованием. Оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки.

Еще одним из уроков войны в Украине стала важность возможности проводить ремонтные работы прямо на поле боя.

WSJ пишет, что война в Украине – "это также гигантская ярмарка вооружений". Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий "могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед".

Участники крупной выставки оружия в Лондоне в этом месяце рассказали, что их часто спрашивали о характеристиках их оружия в Украине. Эта война позволила многим возродить производство и получить заказы.

В 2022 году глобальные военные расходы выросли восьмой год подряд до рекордного уровня в 2,24 триллиона долларов.

Ранее издание Financial Times писало о "разочаровании" по поводу оружия, которое Украине поставляют западные страны.

Накануне в Пентагоне сообщили, что за весь период полномасштабной войны Запад обучил более 84 000 украинских военных.