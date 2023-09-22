Фото Генштаб ВСУ

За весь период войны Запад обучил более 84 000 украинских военных.

Такие данные на 20 сентября 2023 года сообщил представитель Пентагона, полковник Мартин О'Доннелл.

Их обучали "западному оружию и тактике", пишет Politico.

Американские военные в настоящее время обучают "сотни украинцев" в Европе: от американской тактики ведения боя до использования "Абрамса".

Также несколько десятков украинских пилотов и специалистов по техническому обслуживанию также планируют в ближайшее время начать обучение на истребителях F-16 в США.

Напомним, ранее Financial Times писала о низком качестве обучения солдат ВСУ на Западе, что показало контрнаступление на юге.

Ранее мы также писали о том, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года.

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