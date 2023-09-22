За весь период войны Запад обучил более 84 000 украинских военных.

Такие данные на 20 сентября 2023 года сообщил представитель Пентагона, полковник Мартин О'Доннелл.

Их обучали "западному оружию и тактике", пишет Politico.

Американские военные в настоящее время обучают "сотни украинцев" в Европе: от американской тактики ведения боя до использования "Абрамса".

Также несколько десятков украинских пилотов и специалистов по техническому обслуживанию также планируют в ближайшее время начать обучение на истребителях F-16 в США.

Напомним, ранее Financial Times писала о низком качестве обучения солдат ВСУ на Западе, что показало контрнаступление на юге.

Ранее мы также писали о том, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года.