Процесс обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Очень много задают вопросов относительно того, где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы. Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку", - сказал Игнат.

По словам спикера, дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. Но представитель Воздушных сил добавил, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.

Напомним, на днях в США сообщили, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года.

Также газета The Wall Street Journal писала, что самолеты F-16 могут быть в Украине уже в феврале 2024 года.