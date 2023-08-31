Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы получить преимущество в небе над РФ.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Сегодня у нас есть договорённость о будущей поставке 50-60 истребителей. В целом, нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", — сказал президент.

Также он сообщил, что поставки самолётов происходят "позже, чем он хотел", и на данный момент РФ имеет "абсолютное" доминирование в небе.

По его словам, западные истребители должны появиться в Украине в начале следующего года.

Зеленский отметил, что самолёты нужны для обороны и защиты гражданского населения, а не для наступления. А также для защиты судоходства в Черном море.

Накануне в западных СМИ писали, что могут потребоваться годы, чтобы обучить и подготовить достаточное количество украинских пилотов F-16.

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