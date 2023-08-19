Украинские самолёты находятся под угрозой атаки сразу после взлёта с аэродрома.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телемарафона.

По его словам, один украинский истребитель одновременно атакуют до девяти российских.

"Наш самолёт не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника", - заявил командующий.

"Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идёт от 5 до 9 самолётов разных типов", - сообщил Олещук.

Также он рассказал, что российские истребители Су-35 имеют дальность удара до 200 километров, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25-30 километров максимум.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали обучение на шведских истребителях Gripen - самолётах четвёртого поколения, взятых на вооружение Швецией в конце 90-х. На этих истребителях учатся военные лётчики Великобритании.

Также стало известно, что украинские военные и технический персонал начали обучение эксплуатации F-16, об этом сообщили в Министерстве обороны.