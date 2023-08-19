Сразу после взлета. В Воздушных силах рассказали об атаках украинских самолетов авиацией РФ
Украинские самолёты находятся под угрозой атаки сразу после взлёта с аэродрома.
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телемарафона.
По его словам, один украинский истребитель одновременно атакуют до девяти российских.
"Наш самолёт не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника", - заявил командующий.
"Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идёт от 5 до 9 самолётов разных типов", - сообщил Олещук.
Также он рассказал, что российские истребители Су-35 имеют дальность удара до 200 километров, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25-30 километров максимум.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали обучение на шведских истребителях Gripen - самолётах четвёртого поколения, взятых на вооружение Швецией в конце 90-х. На этих истребителях учатся военные лётчики Великобритании.
Также стало известно, что украинские военные и технический персонал начали обучение эксплуатации F-16, об этом сообщили в Министерстве обороны.