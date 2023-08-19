Пилоты Воздушных сил Украины проходят обучение на шведских истребителях Gripen.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию.

"Я уверен, что "грипены" могут сделать нашу свободу гораздо более защищённой. Тестовые испытания "грипенов" с участием украинцев – наших пилотов – уже начались", — заявил президент Украины.

Gripen (Грифон) - шведский истребитель четвёртого поколения. Используется в стране с 1997 года. В Британии этот самолёт используется как учебный.

О возможной передаче этого вооружения Украине информации пока не поступало.

Ранее США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 после того, как украинские пилоты пройдут на них обучение.

В ВВС США озвучили мнение, что на освоение этих самолетов у ВСУ уйдёт до пяти лет.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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