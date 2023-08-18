Украинским пилотам потребуется до пяти лет, чтобы на достаточном уровне освоить американские истребители F-16.

Такое мнение высказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, сообщает Air&Space Forces.

"Чтобы научиться управлять F-16, это не произойдет за одну ночь. Вы можете довольно быстро освоить некоторые системы оружия. Но такие, как F-16, требуют времени, чтобы построить пару эскадрилий F-16, и чтобы их готовность была достаточно высокой, а их мастерство достаточно высоким. Я имею в виду, что это может быть через четыре или пять лет", – заявил Хекер.

По его словам, Украина направляет учиться управлению F-16 молодых летчиков с практически нулевым налетом.

Также Хекер "преуменьшил значение, которое F-16 могут иметь для помощи Украине в борьбе с вторжением России, заявив, что этот потенциал не будет "серебряной пулей", а просто облегчит Украине использование уже имеющегося оружия класса "воздух-земля".

Напомним, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка украинских пилотов.

Также Соединенные Штаты разрешили Дании использовать для Украины учебные материалы по пилотированию F-16.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украине передадут истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов.