США одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16 по запросу Дании. Это должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на самолетах.

Об этом телеканалу CNN сообщили два американских чиновника, один из них – из администрации Джо Байдена.

"Можем подтвердить, что Министерство обороны недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал один из чиновников.

Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому передача нуждалась в предварительном согласовании Вашингтона.

Напомним, сегодня стало известно, что США дали добро Дании на отправку истребителей F-16 в Украину. Однако решение о том, когда самолеты F-16 поступят в Украину, еще не принято.

Также сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украине передадут истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов.