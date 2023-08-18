Украине передадут истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает The Guardian.



"После обучения украинских пилотов на самолетах F-16 будет осуществлена передача истребителей в эту страну", - сказал он.

По оценке западной прессы, передача военных самолетов произойдет не ранее, чем через год. По ее оценкам, украинские пилоты, вероятно, не закончат обучение на F-16 раньше лета следующего года. Только после этого могут быть поставлены и сами истребители.

Накануне было официально объявлено, что США дали добро Дании на отправку истребителей F-16 в Украину. Об этом сказал датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

"Я могу подтвердить, что между мной и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, который основывается на том факте, что мы с министром обороны связались с Соединенными Штатами, чтобы изучить наши варианты", - сказал он.

Однако, по его словам, решение о том, когда самолеты F-16 поступят в Украину, еще не принято.