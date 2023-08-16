Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - сказал Игнат.

По его словам, на самолет были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракет России.

"Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", - добавил спикер Воздушных сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займёт несколько месяцев. По словам главы Госдепартамента, "даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться".

Ранее в Белом доме допустили поставку истребителей F-16 в Украину уже в этом году, отметив, что поставки самолётов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо Вооружённым силам Украины.

Вместе с этим в Пентагоне считают, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и будет стоить миллиарды. Это обусловлено тем, что для перехода от истребителей советского образца украинским пилотам потребуется больше времени на обучение, кроме этого должна будет быть создана совершенно другая инфраструктура для полноценного использования и обслуживания самолётов такого типа.