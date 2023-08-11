Разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию истребителей F-16 до сих пор не завершена.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Он добавил, что США будут готовы при возникновении сложностей у Европы вести обучение на своей территории.

Напомним, на днях президент США Джо Байден одобрил обучение украинских военных полётам на истребителях F-16 западными союзниками Киева.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских военнослужащих пилотированию F-16 начнется в августе.

Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников написала, что первая группа украинских пилотов, вероятно, не завершит обучение на истребителях F-16 до лета следующего года.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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