РФ сегодняшним ракетным обстрелом пыталась уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться управлять истребителями F-16.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", - сказал Игнат.

Он добавил, что россияне уже не в первый раз бьют по этому аэродрому, но поразить его сегодня не удалось.

Как сообщалось, сегодня силам ПВО удалось сбить только один "Кинжал" из летевших четырех. На Прикарпатье ракета попала во двор дома, погиб ребенок.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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