В ходе дневной ракетной атаки 11 августа сбить удалось один "Кинжал" из четырех запущенных россиянами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Кинжал" сбили в Киевской области.

Остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома, поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилой сектор.

На Прикарпатье погиб 8-летний ребенок. Около какого аэродрома ударили ракеты, не уточняется.

Ранее мы писали, что в Киеве обломки сбитых ракет нашли в Оболонском и Днепровском районе столицы.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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