В Запорожье на территории гостиницы Reikartz, попавшей под вчерашний ракетный удар, работал детский дневной лагерь.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Запорожская гостиница Reikartz, пострадавшая от ракетных обстрелов российских оккупантов, является территорией детского дневного лагеря для детей в возрасте от 6 до 13 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лагерь работал ежедневно до 18:00, в то время как обстрел начался около 19.00.

В ведомстве добавили, что "только чудо вовремя спасло детей".

Ранее в ООН сообщили, что в гостинице "Рейкарц" жили иностранцы и волонтеры.

Напомним, вечером 10 августа Запорожье вновь подверглось удару РФ. После прилета сообщалось о погибшем и раненых. Также известно, что повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательное учреждения.

Полиция сообщила, что для атаки по Запорожью российские военные применили ракеты "Искандер-К".

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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