В Запорожье во время вечернего обстрела погибли два человека, а не трое, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом написал глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По словам министра, одного человека удалось реанимировать. Клименко добавил, что ранены семь человек.

Напомним, удар в Запорожье пришелся по жилому кварталу. Мы публиковали фото и видео последствий обстрела города.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.