Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Телеграм

В субботу, 29 июля, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. 

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале. 

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - заявил Куртев.

По его словам, взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Как сообщает Куртев, "на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и службы".

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Последствия сегодняшнего обстрела Запорожья

Последствия сегодняшнего обстрела Запорожья

Последствия ракетного удара по Запорожью

Последствия ракетного удара по Запорожью

Также городские власти сообщили, что взрыв от прилета был таким, что выбило окна сразу в 13 многоэтажках. Сейчас коммунальные службы заколачивают окна фанерой.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции. 

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов. 

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