В субботу, 29 июля, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - заявил Куртев.

По его словам, взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Как сообщает Куртев, "на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и службы".

Также городские власти сообщили, что взрыв от прилета был таким, что выбило окна сразу в 13 многоэтажках. Сейчас коммунальные службы заколачивают окна фанерой.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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