Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.

Российские источники ISW "представили широкий спектр расходящихся утверждений относительно как масштабов атаки, так и связанных с ней потерь Украины", что делает результаты пока неясными.

В то же время в отчете Института изучения войны указано, что ВСУ перебросили свежие силы в этот район для проведения операции, а российские войска остаются прижатыми к линии фронта - очевидно, без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе.

Американские эксперты предполагают, что в ближайшие недели ситуация может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова.

Напомним, вчера ВСУ начали новую масштабную атаку в районе Работино под Ореховым. Бои продолжаются и сейчас.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин осторожно прокомментировал новое наступление ВСУ под Запорожьем. По его словам, Украина "сохраняет личный состав и технику", даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия.