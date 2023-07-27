Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона.

По их словам, сейчас задействована большая часть оставшихся резервов - тысячи военнослужащих, многие из которых обучены и оснащены на Западе.

Эти данные поступили после заявлений России о массированной атаке ВСУ на юге в направлении Работино под Ореховым.

Другие американские официальные лица предупредили, что эта украинская атака может быть "подготовительной операцией к главному удару" или "просто подкреплением для пополнения утомленных войной подразделений".

В Белом доме "с большим интересом наблюдают за возросшей активностью". "Украинские официальные лица сказали им, что новая операция, в случае успеха, продлится до трех недель", - говорится в статье со ссылкой на американских чиновников.

Оценка того, принесут ли новые атаки успех, может занять несколько дней.

Отметим, украинский Генштаб в своей утренней сводке о конкретных прорывах линии фронта в районе Работино не сообщал. Российские же паблики пишут, что там идут непрекращающиеся волны атак.

Washington Post также пишет, что есть признаки, что Украина ввела в бой на этом участке основные силы.

"Мы видим признаки подготовки к вводу в бой дополнительных сил в районе Запорожья. Но неясно, какова может быть цель этих шагов", - сказал изданию американский чиновник.

Есть вероятность, что это подготовительные операции для более крупного удара. Также может быть, что на смену солдатам, измученным тяжелыми боями с окопавшимися российскими войсками, прибывают свежие войска.

"Нет высокого чувства уверенности в том, что это большой шаг", - добавил собеседник.

Военное командование Украины говорит, что продвинулось на участке под Ореховым, но не конкретизирует, куда именно.

Украинский собеседник издания заявил, что ВСУ понесли некоторые потери при новой атаке, но отрицал, что российские артиллерийские залпы заставили их отступить (как заявляла вчера РФ).

И еще одна статья в западном СМИ о начале крупного наступления Украины на юге.

Источники Bloomberg подтверждают, что спустя два месяца после начала украинских наступательных действий в Запорожской области произошла активизация.

Однако сотрудник посольства Украины на условиях анонимности предостерегает от того, чтобы называть это "решающим сражением", назвав войну против российского вторжения длинной серией операций в разных местах вдоль линии фронта.

Напомним, что мы писали о том, что происходит на фронте 27 июля по данным утренней сводки Генштаба ВСУ.

Также мы писали, что ночью РФ семь раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.