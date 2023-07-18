Россия нанесла авиаудар по жилому району прифронтового Орехова, со стороны которого наступают ВСУ на Запорожском направлении. Погибла местная жительница, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Разрушены многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

"По данным следствия, 17 июля 2023 года около 16:20 часов военные России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли авиаудар по жилому району Орехова", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля РФ нанесла удар по Запорожью, повредив инфраструктурный объект.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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