РФ этой ночью нанесла новый удар по Запорожью. Повреждения снова получил инфраструктурный объект, пострадал мужчина.

От взрывной волны в близлежащих постройках вылетели окна. В одном из районов Запорожья отсутствует свет.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, за минувшие сутки военные РФ нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Из артиллерии враг бил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Железнодорожном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Волшебном, Красном, Малиновке и Левадном. Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и били из РСЗО по Степногорску.

В Степногорске ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

Вчера в городе также нанесли удар по объекту инфраструктуры, в многоэтажках вылетели стекла, пострадал мужчина.

Также мы публиковали видео из Запорожья, где после прилета российского дрона выбило стекла в многоэтажке.

Сегодня ночью российские войска нанесли удар по центру Харькова.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.