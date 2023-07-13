Без Пушкина, но с Вернадским. В Запорожье переименовали три улицы, площадь и сквер
Запорожский горсовет на 19-й сессии принял решение о переименовании нескольких названий улиц и площади в городе.
Об этом сообщает сайт горсовета.
Совет переименовал:
- площадь Пушкина в площадь имени Владимира Вернадского;
- улицу Волгоградскую в улицу почетного гражданина Запорожья Владимира Грищенко;
- улицу Таганскую в улицу Антона Незолы — запорожца, погибшего в Луганской области;
- улицу Волжскую – в улицу умершего в 2015-м фронтмена группы "Хорта" Андрея Лободы;
- сквера "Индустрия" в сквер "Запорожских стрелков" для "увековечения боевой славы военнослужащих созданного в Запорожье 6-го стрелкового батальона".
Также горсовет сообщил, что на бывшей площади Пушкина установят памятник Вернадскому.
Как мы сообщали, сегодня в Киеве переименовали еще 14 объектов. Например, улица Теодора Драйзера в Деснянском районе стала улицей Рональда Рейгана.
А на днях мы писали, что в Одессе выставили на голосование очередной список из 49 улиц, которые предлагается переименовать. Чиновники предлагают убрать, в частности, улицы Достоевского, Глинки и Александра Невского.
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