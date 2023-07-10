В Одессе выставили на голосование очередной список из 49 улиц, которые предлагается переименовать.

Проголосовать можно на сайте Одесского городского совета.

Чиновники предлагают убрать, в частности, улицы Достоевского, Глинки и Александра Невского.

По состоянию на сейчас одесситы своим голосованием поддержали все переименования, кроме улицы и переулка 8-го марта. Голосование продлится с 10 июля до 10 сентября.

Также в Одессе хотят переименовать площадь Льва Толстого. Площадь предлагают назвать в честь одного из основоположников еврейской литературы на языке идиш Менделя Мойхер-Сфроима (умер в Одессе в 1917 году).

Напомним, в начале мая власти Одессы начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

В частности, Одесский горсовет поддержал переименование двух районов города. Суворовский стал Пересыпским, а Малиновский - Хаджибейским. Решение было принято вопреки опросу одесситов.

Также мы писали, что в Одессе собираются дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.