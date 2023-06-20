Во вторник, 20 июня, Киевский городской совет утвердил переименование еще двух улиц в Печерском и Голосеевском районах столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда - подполковника 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, который погиб год назад, защищая наше государство", - написал Кличко.

Также улицу Гвардейскую в Голосеевском районе переименовали в честь подразделения Карпатская Сечь.

Всего в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.

Ранее мы писали, что в мае в Киеве переименовали три станции столичного метро и еще 26 объектов, названия которых связаны с Россией. А в марте Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с советским прошлым.

Также на прошлой неделе в Харькове переименовали парк Горького и ряд улиц. Теперь он называется Центральный парк культуры и отдыха.

Напомним, Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год. В пятерку лидеров также попали Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.