Власти Одессы начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

Об этом сообщает сайт местного городского совета.

Депутаты на сессии поддержали переименование семи улиц, а также назвали аллеи парка Победы в честь подразделений Вооруженных сил Украины.

"В Одессе идет процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей. Таких топонимических объектов в городе насчитывается около 200", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В частности, аллеи парка Победы, которые ранее не имели названий, будут носить имена пограничников, Национальной гвардии Украины, сил специальных операций, воздушных сил, сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск, Территориальной обороны ВСУ, Нацполиции Украины и волонтеров. Парк Победы, который был сдан в эксплуатацию в 1971 году, назван в честь Победы Советской армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Это один из главных парков города.

Также решением горсовета переименованы два района, которые "имели названия в честь российских военных" – Малиновский и Суворовский. Суворовский район получил название Пересыпский в честь более старого микрорайона Одессы. Малиновский район переименован в Хаджибейский.

Также переименованы следующие топонимы:

улица Курганская - в улицу Курганную

улица Брестская - в улицу Берестейскую

тупик Байкал - в улицу Калиновую

проспект Александровский - в проспект Украинских Героев

аллея Александровская ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко - в аллею Художественную

аллея Суворовская ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко - в аллею Капитанов

площадь перед Одесским академическим театром музыкальной комедии им. М. Водяного -в площадь Белой Акации.

Ранее сообщалось, что одесситы выступили против переименования Суворовского района города.

Также в марте анонсировалось переименование аллей парка Победы в честь военных подразделений Украины.