В Киеве продолжаются переименования улиц. Фото: КГГА

В Киеве продолжается процесс дерусификации. 23 марта на заседании Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, в частности, новые названия следующие:

  • улица Льва Толстого стала улицей гетьмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;
  • бульвар Перова - проспектом Воскресенский;
  • проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;
  • проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;
  • улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;
  • улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.

Мэр добавил, что в столице уже переименовали 288 городских объектов.

В Киеве продолжаются переименования улиц и площадей

Ранее мы писали, что в Киеве переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.

Также мы рассказывали, что Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год. По данным на январь, в столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

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