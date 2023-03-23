В Киеве переименовали еще 16 улиц и площадей
В Киеве продолжается процесс дерусификации. 23 марта на заседании Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, в частности, новые названия следующие:
- улица Льва Толстого стала улицей гетьмана Павла Скоропадского;
- площадь Льва Толстого - площадью Украинских Героев;
- бульвар Перова - проспектом Воскресенский;
- проспект Освободителей - проспектом Георгия Нарбута;
- проспект Юрия Гагарина - проспектом Леонида Каденюка;
- улица Марины Цветаевой - улицей Александры Экстер;
- улица Суздальская - улицей Олексы Горняка.
Мэр добавил, что в столице уже переименовали 288 городских объектов.
Ранее мы писали, что в Киеве переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.
Также мы рассказывали, что Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год. По данным на январь, в столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.