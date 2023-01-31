В приложении Киев Цифровой появились голосования за переименование ряда станций Киевской кольцевой электрички. Переименования, которые можно поддержать или не поддержать, носят уточняющий характер.

Так, например, "Киевскую-Русановку" предлагают переименовать в "Русановку" ввиду отсутствия в округе других Русановок, кроме Киевской.

Станцию "Зенит" предлагают переименовать в "Куреневскую" в честь массива Куреневка (там расположен стадион "Зенит").

Станцию Рубежевский предлагают назвать "Нивки" или "Берестейская", т.к. название "Рубежевский" отсылает к колонии, которую закрыли столетие назад.

Также предлагают изменить название станций Троещина-1 и Троещина-2 в Воскресенскую и Русановскую, т.к. они находятся на территории одноименных жилмассивов Киева.

Напомним, в Киеве хотят переименовать еще 27 улиц и парков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Также "Страна" писала, как Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год. В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

Недавно киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Льва Толстого".