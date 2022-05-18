Под Киевом пассажиры не растерялись и отбуксировали электричку вручную.

Как пишут киевские телеграм-каналы, у электрички Киев-Нежин пропал контакт с сетью.

Пассажиры вышли из поезда и оттолкали состав из 8 вагонов на 50 метров дальше.

Ранее мы писали о том, что компания "Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.