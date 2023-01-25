Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с "Россией и ее сателлитами".

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Как отметил заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, городские власти продолжают собирать предложения жителей по переименованию городских объектов, которые носят названия, связанные с Россией и советским прошлым.

"В этом году совместно с киевлянами продолжаем процесс дерусификации и деколонизации городских объектов. Киевская топонимика должна навсегда избавиться от названий, связанных с Россией и ее тоталитарным режимом. В нашем городе необходимо переименовать все улицы, переулки, проспекты, площади, парки, скверы и коммунальные учреждения, названия которых связаны со страной-агрессором, ведущей полномасштабную войну на территории Украины. Это решение будет способствовать уменьшению пропагандистского искажения истории, а также увековечению украинских героев, известных деятелей и знаковых событий", – отметил Бондаренко.

Он добавил, что одобренный решением Киевского городского совета перечень объектов, подлежащих переименованию, был расширен на основании рекомендаций экспертной комиссии.

В состав экспертной комиссии были привлечены специалисты Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинской археологии и источниковедения имени Грушевского, Института украиноведения имени Крипьякевича, Института языкознания имени Потебни, Института украинского языка, Института литературы имени Шевченко.

Полный список городских объектов, которые планируется переименовать.

Святошинский район:

– улица Александра Блока;

– улица Николая Краснова;

– улица Спартаковская;

– парк имени Генерала Потапова;

– сквер имени Феодоры Пушиной.

Деснянский район:

– переулок Ватутинский;

– улица Маяковского.

Печерский район:

– улица Драгомирова;

– улица Салтыкова-Щедрина.

Дарницкий район:

– переулок Крылова 1;

– переулок Крылова 2;

– переулок Крылова 3;

– парк "Таращанец";

– сквер Трудовой славы.

Шевченковский район:

– улица Лермонтовская;

– улица Отто Шмидта;

– парк имени А. С. Пушкина;

– сквер имени Чкалова.

Соломенский район:

– улица Воздухофлотская;

– проспект Воздухофлотский;

– улица Пржевальского.

Подольский район:

– проспект Правды.

Оболонский район:

– улица Совхозная.

Днепровский район:

– улица Майская;

– улица Бажова;

– улица Комбинатная.

Голосеевский район:

– улица Гвардейская.

Предложения по переименованию принимаются до 7 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Изюме Харьковской области в результате переименований появятся улицы Шухевича, Джобса, Лобановского и Голды Меир.

Также мы писали, что в Харькове из названия драмтеатра убрали слова "русский" и "Пушкин".