В Киеве хотят переименовать еще 27 улиц и парков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым
Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с "Россией и ее сателлитами".
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Как отметил заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, городские власти продолжают собирать предложения жителей по переименованию городских объектов, которые носят названия, связанные с Россией и советским прошлым.
"В этом году совместно с киевлянами продолжаем процесс дерусификации и деколонизации городских объектов. Киевская топонимика должна навсегда избавиться от названий, связанных с Россией и ее тоталитарным режимом. В нашем городе необходимо переименовать все улицы, переулки, проспекты, площади, парки, скверы и коммунальные учреждения, названия которых связаны со страной-агрессором, ведущей полномасштабную войну на территории Украины. Это решение будет способствовать уменьшению пропагандистского искажения истории, а также увековечению украинских героев, известных деятелей и знаковых событий", – отметил Бондаренко.
Он добавил, что одобренный решением Киевского городского совета перечень объектов, подлежащих переименованию, был расширен на основании рекомендаций экспертной комиссии.
В состав экспертной комиссии были привлечены специалисты Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинской археологии и источниковедения имени Грушевского, Института украиноведения имени Крипьякевича, Института языкознания имени Потебни, Института украинского языка, Института литературы имени Шевченко.
Полный список городских объектов, которые планируется переименовать.
Святошинский район:
– улица Александра Блока;
– улица Николая Краснова;
– улица Спартаковская;
– парк имени Генерала Потапова;
– сквер имени Феодоры Пушиной.
Деснянский район:
– переулок Ватутинский;
– улица Маяковского.
Печерский район:
– улица Драгомирова;
– улица Салтыкова-Щедрина.
Дарницкий район:
– переулок Крылова 1;
– переулок Крылова 2;
– переулок Крылова 3;
– парк "Таращанец";
– сквер Трудовой славы.
Шевченковский район:
– улица Лермонтовская;
– улица Отто Шмидта;
– парк имени А. С. Пушкина;
– сквер имени Чкалова.
Соломенский район:
– улица Воздухофлотская;
– проспект Воздухофлотский;
– улица Пржевальского.
Подольский район:
– проспект Правды.
Оболонский район:
– улица Совхозная.
Днепровский район:
– улица Майская;
– улица Бажова;
– улица Комбинатная.
Голосеевский район:
– улица Гвардейская.
Предложения по переименованию принимаются до 7 февраля.
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