В Изюме Харьковской области появятся улицы имени Романа Шухевича, Стива Джобса и Голды Меир. Ими заменят советские и российские топонимы.

Об этом сообщил мэр города Владимир Мацокин в Фейсбуке.

В соответствии с постановлением Мацокина будут переименованы:

ул. Алябьева (российского композитора) – в ул. тренера Валерия Лобановского;

ул. Владимира Высоцкого – в ул. Стива Джобса;

ул. Панфилова (известного советского генерала времен Великой Отечественной войны) – в ул. Голды Меир;

ул. Путийная – в ул. Романа Шухевича;

ул. Виктора Цоя – в ул. Андрея Кузьменко (более известного как Кузьма Скрябин).

В начале декабря власти Изюма уже переименовали 22 улицы, проспекта и площади города. В частности, улицы Пушкинскую и Суворова переименованы в улицы Бандеры и Петлюры соответственно. Кроме того, улица Московская стала улицей Ивана Мазепы, площадь Революции - площадью Героев Крут, улица Ломоносова - улицей Романа Ратушного, улица Пролетарская - Лондонской, улица Горького - улицей Виталия Смолярова, улица Тургенева - улицей Джохара Дудаева, улица Волоха - улицей гетмана Полуботко.

А в ноябре Винницкий городской совет переименовал расположенную в центре города улицу Льва Толстого в честь Степана Бандеры.