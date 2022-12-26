В Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.

Об этом пишет "Укринформ".

"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей громады, в которую входят семь населенных пунктов", - заявил председатель поселкового совета Олег Босикевич.

Ранее исполком Суворовского поселкового совета рассмотрел предложения топонимической комиссии и предложил для голосования четыре варианта: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

Большинство опрошенных высказались за название "Бессарабское".

Свое название поселок получил в честь российского генерала Александра Суворова. Процедуру переименования руководство Суворовской ОТГ начало после вторжения РФ.

Напомним, ранее одесский горсовет проголосовал за демонтаж и перенос памятников Екатерине II и Суворову.

Снесенные памятники "Основателям Одессы" (во главе с императрицей Екатериной II) и полководцу Александру Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

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