Руководителю Суворовской райадминистрации Одессы (которую возглавляет Сергей Кондратюк, - Ред.) сообщили о подозрении. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По информации следствия, получив заявку от воинской части на приобретение термобелья, кариматов и спальных мешков, подозреваемый закупил у предприятия необходимые товары по ценам, втрое превышающим рыночные.

Как следствие из местного бюджета уплатили лишние 715 тыс. гривен.

Как писала "Страна", в Одессе врачи и военкомат делали справки для выезда за границу и уклонения от армии за $7000.

Также "Страна" писала, как в Одессе трех мобилизованных оштрафовали за нежелание идти на фронт, но воевать им все равно придется.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.