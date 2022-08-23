Бывшего народного депутата Игоря Маркова будут судить в Одессе заочно.

Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что Приморский районный суд Одессы дал согласие на специальное досудебное расследование дела бывшего лидера партии "Родина".

Маркову выдвигают подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании межнациональной розни, коллаборации с врагом, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Его объявили в международный розыск.

По последним сообщениям, Игорь Марков создал "Одесскую бригаду" для участия в боевых действиях.

Как писала "Страна", в июне Маркову объявили о подозрении в коллаборационизме. По данным СБУ, Марков был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России.

В начале августа Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов".