Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение.

Зеленский заявил, что если "ДНР" устроит (как это уже анонсируется) трибунал над пленными украинскими военными из Мариуполя, то любые переговоры с Россией станут невозможными.

"Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно омерзительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов. Как бы там ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало. Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и защищали свободу своего народа от захватчиков", - сказал президент.

Напомним, "ДНР" может провести "трибунал" над "азовцами" в Мариуполе в День независимости Украины.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".