Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 20 августа, в котором предупредил о возможных провокациях России ко Дню Независимости Украины.

Главное из заявлений президента:

Сообщил об активной подготовке к следующей неделе - Дню государственного флага, Дню независимости, Крымской платформе.



"В этом году Крымская платформа действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", - сказал Зеленский.



Напомнил, что впереди знаковый рубеж – полгода полномасштабного вторжения - "войны, изменившей все и для Украины, и для Европы, и для мира".



Заявил, что РФ может готовить на этой неделе "что-то особенно противное и жесткое".



"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь украинской победы", - заявил президент.



Призвал болеть за тех, кто представляет Украину, а сегодня - обязательно за Александра Усика в его поединке против Энтони Джошуа.

Напомним, замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Россия не готовит новое наступление на Украину ко Дню Независимости. Тем не менее, украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовит провокации ко Дню независимости Украины 24 августа и против президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" публиковала план праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины.