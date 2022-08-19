Подготовка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и призыв к Европе отказаться от российского газа. Видео Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 19 августа.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил, что украинские дипломаты согласовывают детали миссии МАГАТЭ, которая отправится на Запорожскую АЭС. Высказал надежду, что эта миссия восстановит безопасность станции.
- Назвал шантажом предстоящее прекращение на три дня поставок газа по "Северному потоку-1". Считает, что Европа должна быстрее отказаться от российского газа.
- Рассказал о визите в Киев делегации Ассоциации европейских городов. С ней подписан меморандум о помощи в восстановлении городов Украины.
- Обратился к жителям городов, которые подвергаются обстрелам. Пообещал не оставить эти обстрелы без ответа и восстановить все, что разрушено.
Напомним, Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону пересмотреть требования о проезде инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через российскую территорию.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский назвал одно условие для старта мирных переговоров с Россией. По его словам, переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.
Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.
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