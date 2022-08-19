Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 19 августа.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что украинские дипломаты согласовывают детали миссии МАГАТЭ, которая отправится на Запорожскую АЭС. Высказал надежду, что эта миссия восстановит безопасность станции. Назвал шантажом предстоящее прекращение на три дня поставок газа по "Северному потоку-1". Считает, что Европа должна быстрее отказаться от российского газа. Рассказал о визите в Киев делегации Ассоциации европейских городов. С ней подписан меморандум о помощи в восстановлении городов Украины. Обратился к жителям городов, которые подвергаются обстрелам. Пообещал не оставить эти обстрелы без ответа и восстановить все, что разрушено.

Напомним, Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону пересмотреть требования о проезде инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через российскую территорию.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский назвал одно условие для старта мирных переговоров с Россией. По его словам, переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.