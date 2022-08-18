Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. Президент сообщил, что записал его во Львове, где в течение всего дня проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Что касается итогов переговоров, то он рассказал, что сейчас нет препятствий для того, чтобы миссия МАГАТЭ поехала на Запорожскую АЭС, но только через подконтрольную Украине территорию.

Также он добавил, что призвал генсека ООН приложить все усилия для решения вопроса украинских военнопленных. С ним договорились об отправке миссии ООН в Еленовку Донецкой области, где погибли пленные бойцы ВСУ.

Также Зеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом, который сообщил о готовности Турции взять под патронат восстановление Харькова и области.

Кроме того, президент сказал, что попросил Эрдогана и Гутерриша быть максимально жесткими в отношении псевдореферендумов, которые готовит Россия на оккупированных территориях.

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