В четверг, 18 августа, президент Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Напомним, что уже несколько раз обстрелы проходили очень близко к Запорожской АЭС в Энергодаре, захваченной россиянами. Украина в них обвинила Россию, в Москве заявляют, что якобы не обстреливали АЭС.

Мировая общественность заявила, что нужно провести инспекцию на ЗАЭС.

Украина выдвинула три условия для допуска инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Одно из них, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории и действовала в соответствии с украинским законодательством.

В свою очередь в России предложили МАГАТЭ поискать путь на Запорожскую АЭС не через Киев.